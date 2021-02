Spezia-Milan, diretta tv e streaming: dove vederla oggi 13 febbraio

Spezia-Milan si affrontano al Picco per la 22.a giornata di Serie A. Le indicazioni per vedere la partita in diretta tv e in streaming, sabato 13 febbraio

Dopo 98 dall’ultimo confronto, Spezia e Milan tornano ad affrontarsi in Serie A. Punti importanti al Picco per il match della 22.a giornata. Il Milan cerca la terza vittoria consecutiva per consolidare il primato in vista del Derby con l’inter del prossimo turno. Lo Spezia, dopo la vittoria preziosissima a Sassuolo, vuole continuare la propria marcia verso la salvezza.

Milan al completo. Dopo le numerose assenze delle scorse settimane, Pioli ha tutti a disposizione tranne Diaz che sta recuperando dall’infortunio muscolare. Assenze importanti per Italiano che deve rinunciare a Terzi squalificato, Nzola e Piccoli, assenze quest’ultime che scoprono il reparto offensivo del quale fa parte anche l’ex rossonero Saponara.

Spezia-Milan, la diretta tv e streaming

Per seguire Spezia-Milan in Tv occorre possedere una smart tv, un dispositivo come Chromecast o Amazon FireStick che permetta di trasferire le immagine dal proprio device mobile alla tv stessa oppure un abbonamento a Sky.

Il match del Picco è, infatti, un’esclusiva di Dazn. Su smart tv, l’emittente è raggiungibile tramite la relativa applicazione disponibile nello store digitale oppure direttamente da browser. Una volta scaricata l’app o raggiunto il sito basta inserire le proprie credenziali di accesso se si è in possesso di un abbonamento e selezionare la “finestra” dedicata all’evento. Se non si è abbonati occorre prima registrarsi e sottoscrivere il relativo ticket di abbonamento mensile di 9.99€ tramite un metodo di pagamento accettato.

Se non si possiede una smart tv abilitata, per vedere Spezia-Milan su Dazn è possibile collegare lo smart phone o il pc con Dazn alla tv stessa con Chromecast, Fire Stick o il tradizionale utilizzo dei cavi di entrata ed uscita. Infine, chi possiede un abbonamento a Sky con la relativa opzione può seguire la partita sul canale Dazn1 alla posizione 209.

Chi non vuole ricorrere alla tv, può vedere Spezia-Milan su Dazn sul proprio smartphone con applicazione o sul pc posizionandosi sul sito dell’emittente. Anche in questo caso occorre essere registrati e in possesso dell’abbonamento al servizio. Peraltro chi non lo possiede può approfittarne visto che anche domenica prossima il derby Milan-Inter sarà su Dazn. Pertanto con 9.99€ si possono seguire, nelle modalità precedentemente elencate, due partite fondamentali per il campionato rossonero.