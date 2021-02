SONDAGGIO ML – Spezia-Milan, bocciato Dalot!

Gli utenti di MilanLive, che hanno preso parte al sondaggio su Twitter, non hanno avuto dubbi: il peggiore in campo ieri contro lo Spezia è stato Dalot. Ecco i risultati

A parte Donnarumma, che si è messo in mostra con un autentico miracolo su Saponara, trovare una prestazione positiva di un giocatore del Milan nella sfida contro lo Spezia, di ieri sera, è davvero complicato.

Tomori, dal suo ingresso in campo, non ha certo fatto male, il resto dei calciatori non può però raggiungere la sufficienza.

La redazione di MilanLive vi ha proposto un sondaggio su Twitter, in cui Vi si chiedeva chi fosse stato il peggiore del Milan. Il risultato è stato, davvero, inequivocabile: secondo gli utenti, che hanno votato, va assolutamente bocciata la prestazione di Diogo Dalot.

Dalot peggio di Calhanoglu e Romagnoli

Il portoghese, messo in difficoltà costantemente da Bastoni e Saponara, e mai pericoloso in avanti, ha raccolto il 58,3% dei voti. Il calciatore di proprietà del Manchester United ha così preceduto Calhanoglu (22,6%), Romagnoli (11,9%) e Theo Hernandez (7,1%).

Diogo Dalot, come detto, è stato prelevato in prestito secco, in estate, dallo United, con la promessa tra le parti di sedersi attorno ad un tavolo più avanti per discutere di un eventuale riscatto. Ad oggi le prestazioni non sono state per nulla convincenti e appare difficile un suo futuro ancora in rossonero.