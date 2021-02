CF – Elliott completa il riassetto nella società Project Redblack

Il fondo proprietario del Milan ha completato l’operazione finanziaria per rimettere in sesto l’asset rossonero.

Come riportato oggi dal portale Calcioefinanza.it, il fondo Elliott Management ha provveduto ad un’operazione di stampo finanziario per l’universo Milan.

La famiglia Singer, proprietaria del club rossonero dall’estate 2018, ha eseguito il riassetto in Project Redblack, la controllante lussemburghese cui fa capo, attraverso Rossoneri Sport Investment Luxembourg, il 99,93% del Milan.

Elliott ha cambiato ed adeguato lo statuto di Project Redblack dopo aver già provveduto a novembre scorso a passare le proprie azioni da Blue Skye a King George LLC (uno dei due veicoli con sede in Delaware controllati dal fondo).

Leggi anche > Rinnovo Donnarumma, la confessione del portiere

L’assemblea ha inoltre provveduto a modificare lo statuto di Project Redblack per tenere conto della cancellazione delle azioni di classe C indicando in maniera chiara i diritti economici e di governance dei titoli di classe A (in portafoglio ad Elliott) e dei titoli di classe B (detenuti da Blue Skye).

In sintesi i suddetti titoli di classe A riguarderanno i proventi derivanti dalle operazioni dell’A.C. Milan sul mercato, i ricavi da stadio, diritti televisivi ed i risultati del club a livello nazionale ed internazionale.