Milan, Donnarumma allo scoperto: “Rinnovo? Sono sereno”

Il portiere rossonero Gianluigi Donnarumma è tornato a parlare pubblicamente, anche riguardo al suo rinnovo tanto sperato.

Continua a tenere banco la questione rinnovo per Gianluigi Donnaumma. Il portiere del Milan deve ancora formalizzare e trovare l’accodo definitivo.

La scadenza di giugno prossimo è sempre più prossima, visto che tra circa quattro mesi l’estremo difensore potrebbe accordarsi con qualsiasi altra squadra a costo zero.

Il Milan e l’agente Mino Raiola sono al lavoro per trovare l’accordo decisivo, quello che darebbe un taglio definitivo alle numerose voci sul futuro di Gigio lontano da San Siro.

Leggi anche > Donnarumma: “Il Derby lo decide Ibra”

Donnarumma stesso, nell’intervista odierna rilasciata a Sky Sport, ha rivelato a che punto sono le trattative per prolungare il contratto.

Il portiere si è detto piuttosto tranquillo: “Sto vivendo la trattativa serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al Milan. Sono tranquillo, cerco di dare sempre il massimo e dare sempre una mano ai miei compagni, allenandomi al 100% e dando tutto per questa maglia”.

Indizi dunque positivi per il classe ’99 del Milan, che sembra sempre più propenso a prolungare la sua storia milanista, come sempre ammesso anche in tempi non sospetti.

Va però ancora trovata una soluzione definitiva con il solito Raiola, che gioca al rialzo ed impone la clausola rescissoria per dare l’ok al rinnovo. In un modo o nell’altro però pare proprio che Gigio viaggi spedito verso la firma.