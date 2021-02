Calciomercato Milan – Colpo Koopmeiners: l’agente indica il prezzo

Koopmeiners piace a diversi club della Serie A, Milan incluso. Il suo agente apre al trasferimento in Serie A e indica il prezzo del giocatore.

Il Milan nel prossimo calciomercato estivo probabilmente prenderà un nuovo centrocampista. Difficile il riscatto di Soualiho Meite dal Torino, viste le prestazioni poco convincenti messe in campo finora dall’ex Monaco.

Paolo Maldini e Frederic Massara, assieme al capo-scout Geoffrey Moncada, stanno già valutando alcuni profili in vista dell’estate. Tra i giocatori che piacciono c’è anche Teun Koopmeiners, nome già accostato al club rossonero nella scorsa finestra del mercato. Tra non molto si potrebbe riparlare di lui.

Koopmeiners, futuro in Serie A? Parla l’agente

Bart Baving, agente di Koopmeiners, in un’intervista concessa a Minutidirecupero.it, ha avuto modo di parlare del futuro del suo assistito: «Mancano diversi mesi al mercato, ora non si può dire. Su di lui ci sono le squadre di tutti i top campionati. Per lui è giungo il momento del prossimo step».

Il centrocampista olandese adesso è focalizzato sull’AZ Alkmaar e sul guadagnarsi la convocazione all’Europeo, però tra non molto dovrà valutare le varie proposte. Il procuratore non scarta l’ipotesi Serie A: «L’Italia gli piace moltissimo. Finora non ci sono stati passi concreti, solo manifestazioni di interesse. Comunque i club più avanti con i rispettivi interessi sono quelli italiani e quelli inglesi. C’è qualcosa anche in Germania, ma in Italia e Inghilterra l’interesse è più concreto».

Koopmeiners vuole un club importante per il suo futuro e non mancano le richieste. Per quanto concerne il prezzo, a Baving viene chiesto se sia tra i 20 e i 30 milioni di euro: «Sì – risponde – l’orizzonte dovrebbe essere più o meno quello, ma poi decide l’AZ».

Il 22enne sta vivendo una grande stagione: 14 gol e 6 assist in 32 partite totali. È capitano della sua squadra, che gioca con un modulo 4-2-1-3 e lui è impiegato davanti alla difesa nella mediana. Un playmaker con ottime qualità tecniche, abile sia in fase difensiva che in quella di costruzione del gioco. Sta facendo anche gol e sa servire bene i compagni. Un rinforzo che può fare comodo a tanti allenatori, compreso Stefano Pioli.