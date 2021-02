Calciomercato Milan, futuro Dalot: Solskjaer allo scoperto!

Ole Solskjaer ha commentato le prossime sfide degli ottavi di Europa League contro i rossoneri. Importante il focus su Diogo Dalot, giocatore del Manchester in prestito al Milan

Il prossimo 11 marzo, il Milan volerà all’Old Trafford per disputare la gara d’andata degli ottavi di Europa League. Il Manchester United sarà il grande scoglio da superare per accedere ai quarti, come deciso dai sorteggi effettuati nella giornata di oggi.

Sarà un vero e proprio ritorno in casa per Diogo Dalot, il terzino destro di proprietà del Manchester United, arrivato in prestito secco al Milan in estate. Il giovane portoghese è stato scelto da Maldini e Massara per la qualità di saper giocare in entrambe le fasce di difesa. Nonostante sia un destro naturale, Dalot sa difatti occupare anche la fascia sinistra.

Non a caso ieri sera contro la Stella Rossa, ha giocato la prima frazione di gara al posto di Theo Hernandez, per poi passare alla destra del campo dopo l’uscita di Davide Calabria. Insomma, una buona dote quella di Diogo, che però sembra non soddisfare a pieno le aspettative dei tifosi e del club rossonero. Già, perchè il terzino ex Porto sta esprimendo prestazioni non all’altezza degli obiettivi del Milan.

Tanti errori, sia in fase di difesa che d’attacco, con grosse difficoltà nell’ostacolare l’avversario. Insomma ci si aspettava altro da Diogo Dalot, soprattutto dopo il buon esordio con la maglia rossonera sempre in Europa League. Le sue sorti sembrano essere appese ad un filo, con la dirigenza rossonera insicura di riscattare o meno il calciatore.

Ma forse non vale la pena porsi delle domande, perchè magari il Manchester United è intenzionato a non cedere a titolo definitivo il giocatore portoghese. Sensazioni che sono trapelate dalle parole di Ole Solskjaer, allenatore dei Red Devils.

Leggi anche:

Le parole di Solskjaer

In un’intervista rilasciata direttamente ai canali ufficiali del Manchester United, Ole Solskjaer si è soffermato a parlare dell’esito dei sorteggi per gli ottavi di Europa League. Il tecnico norvegese si è detto contento di aver trovato avversaria una squadra come il Milan nel cammino europeo. Continuando, Ole ha anche rilasciato una particolare dichiarazione su Diogo Dalot. Queste le sue parole:

“Lo conosciamo bene Diogo, ovviamente. È andato al Milan per fare esperienza in un grande club e ha sicuramente imparato molto. Ha giocato molte più partite in questa stagione e si è tenuto in forma. Sono contento per lui, si spera di potergli dare un po’ di fastidio agli ottavi”.

Un pensiero che lascia intendere la volontà dell’allenatore di richiamare tra le sue fila Dalot a fine stagione. La cessione in prestito gli è solo servita ad accumulare esperienza? È pronto a tornare a Manchester e dare il suo contributo da calciatore più matur0?

Domande lecite dopo le parole di Solskjaer!