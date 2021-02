Solskjaer: “Milan? Bel regalo di compleanno! Mi sento in Champions”

Ole Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha commentato l’esito del sorteggio per gli ottavi di Europa League

Oggi sono stati effettuati i sorteggi per decidere quali squadre si scontreranno agli ottavi di finale di Europa League. Ormai è risaputo che il Milan di Pioli abbia beccato l’avversaria forse più temibile della lista. Il Manchester United sarà l’ostacolo da superare per accedere ai quarti della competizione europea.

Per i rossoneri non sarà affatto una sfida semplice, anzi. L’11 e il 18 marzo la squadra di Pioli è chiamata ad affrontare due grandi prove di coraggio e forza. E sarà un pò come tornare nel passato; a quello strabiliante percorso del 2007 di Champions League, quando il Milan, sconfitto il Manchester United, potette approdare alla finale e poi alzare la coppa dalle grandi orecchie.

Chissà quest’anno cosa accadrà, ma è chiaro che si respirerà area di Champions, dato che sia Milan che Manchester United hanno sempre passeggiato sullo speciale palcoscenico della più grande competizione europea.

Da qualche anno però, entrambe le squadre hanno perso un pò di prestigio e hanno faticato ad affermarsi tra le big d’Europa. Eppure in questa stagione sia i diavoli rossoneri che i diavoli rossi di Manchester sembrano cavalcare l’onda dell’entusiasmo: entrambe le squadre occupano il secondo posto del proprio campionato, un podio che mancava da diverso tempo.

Sarà merito dei rispettivi allenatori delle due formazioni? Probabilmente si. Conosciamo bene il percorso di Pioli sulla panchina rossonera. Ed Ole Solskjaer? Ole siede sulla panchina dei Red Devils dal 2018, e finalmente quest’anno stanno emergendo i frutti del suo lavoro.

Oggi il tecnico norvegese ha compiuto gli anni, ed ha voluto simpaticamente commentare l’esito dei sorteggi d’Europa League che vedrà la sua squadra sfidare il Milan.

Il Milan il regalo di compleanno di Solskjaer

Oggi, nel giorno dei sorteggi di Europa League, Ole Solskjaer ha compiuto 48 anni. Così il tecnico del Manchester United ha commentato la prossima sfida contro il Milan agli ottavi:

“Un bel regalo di compleanno, vero? È ormai una nostra tradizione avere degli accoppiamenti complicati nelle coppe, e quello con il Milan è uno di quelli che ti fa sentire in Champions League. È emozionante per noi poter giocare queste partite perché la squadra ha bisogno di sfide all’altezza e non vediamo l’ora di affrontarle“.