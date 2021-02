Ex Milan, clamoroso Locatelli: super offerta da una big!

Manuel Locatelli, ex Milan e attualmente in forza al Sassuolo, ha attirato gli occhi di molte big su di sé, e una di loro fa davvero sul serio.

Manuel Locatelli è stato per anni considerato uno dei prospetti più interessanti del Milan, salvo poi smarrire la via rossonera. Il calciatore aveva subito conquistato spazio, complice la resa non ottimale di Riccardo Montolivo, ma dopo le prime ottime stagione il Diavolo scelse di cederlo.

Arrivato in Emilia, sotto la cura di Roberto De Zerbi, il regista italiano è rinato a Sassuolo, arrivando anche a vestire la maglia della nazionale azzurra in pianta stabile. Il classe 1998 è stato fortemente cercato dalla Juventus in estate, ma il Sassuolo ha rifiutato ogni offerta per lui.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di altre big pronte a offrire elevate cifre per lui, e questa volta i nero verdi potrebbe cedere.

Il Real Madrid vuole Manuel Locatelli

In estate la Juventus, ora il Real Madrid ha messo nel mirino Manuel Locatelli. Come riportato dal Mundo Deportivo, Zinedine Zidane è rimasto piacevolmente sorpreso dal regista del Sassuolo. I nero verdi valutano l’ex Milan non meno di 35 milioni, una cifra che il tecnico francese sborserebbe ben volentieri per il ventitreenne.

Il tecnico transalpino vorrebbe subito l’italiano per farlo crescere all’ombra di Casemiro una stagione e poi consegnargli le chiavi del centrocampo Blancos. Il Madrid, però, stando sempre al quotidiano iberico, ha nel mirino anche Eduardo Camavinga del Rennes, e per i due si prospetta un ballottaggio.

Tuttavia l’allenatore francese sarebbe più propenso a optare per il calciatore italiano, che ha un contratto in scadenza nel 2023, e quindi ancora in una salda situazione contrattuale.

Il Sassuolo spera di avviare un’asta per il calciatore, soprattutto con la Juventus che gode di ottimi rapporti col club emiliano e che ha cercato insistentemente il calciatore in estate.

Guardando le prove e la valutazione di Locatelli sale il rimpianto dei tifosi del Milan, che hanno salutato il giovane regista italiano in favore di Lucas Biglia.