Gazzetta – Milan-Stella Rossa, pagelle: Kessie intoccabile. Rebic, che errore!

I voti e le pagelle assegnate oggi dalla Gazzetta dello Sport alla prestazione dei calciatori del Milan in Europa League.

Continua il periodo grigio del Milan, che dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Spezia e Inter ha rischiato grosso anche in Europa League.

Un match indirizzato bene, come quello di ieri sera contro la Stella Rossa, è divenuto invece pericoloso e mal interpretato per l’atteggiamento remissivo dei rossoneri.

Tanti i bocciati nella formazione schierata da Stefano Pioli. Ma sul banco d’accusa finisce anche il tecnico, incapace di gestire al meglio il turnover. Un Milan dunque passivo come non mai.

Le pagelle del Milan: ancora male Dalot e Romagnoli

Come di consueto la Gazzetta dello Sport ha pubblicato quest’oggi le pagelle dei calciatori rossoneri scesi in campo nella sfida di ieri, pareggiata 1-1 e utile per il passaggio del turno in Europa.

Anche in questo caso sono pochi i calciatori da ‘salvare’. Il migliore ovviamente è Gigio Donnarumma: voto 7,5 per il portiere, grazie soprattutto alla parata miracolosa su Sanogo. Gran parte del merito della qualificazione è suo.

Positiva la prova di Franck Kessie. Per l’ivoriano un meritato 6,5, sia per il rigore realizzato che per una prestazione encomiabile per impegno e grinta.

Voto 6 invece per elementi come Tomori o Krunic, che sfruttano discretamente l’occasione concessagli da Pioli. Sufficiente anche l’ingresso in corsa di Ibrahimovic e Theo Hernandez.

Chi invece non ha sfruttato al meglio il turnover di ieri sera è Meité o Castillejo. Le due riserve rossonere si sono impegnate, ma con confusione e poca lucidità: voto 5,5.

E arriviamo alle bocciature piene. Voto 5 in pagella per i terzini Calabria e Dalot, letteralmente surclassati sulle fasce. Regressione preoccupante per il numero 2, mentre il portoghese continua a dare segnali negativi.

Stesso voto per l’inconsistente Leao, per un Calhanoglu ancora lontano dai suoi standard e pure per Rebic, che non entra male in partita ma si divora la rete della sicurezza.

Il peggiore? Per la Gazzetta è ancora una volta Alessio Romagnoli: 5 pieno per il capitano che appare stanco e insicuro. Colpa sua se la Stella Rossa va spesso al tiro con facilità.