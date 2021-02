SONDAGGIO ML – Ibrahimovic VS LeBron: la scelta dei tifosi

Su Twitter noi di MilanLive.it ha posto un sondaggio per chiedere chi tra Zlatan Ibrahimovic e LeBron James abbia ragione sul loro ‘screzio’.

Piccole scintille tra due grandi campioni come Zlatan Ibrahimovic e LeBron James. Tutto innescato da delle dichiarazioni rilasciate dal calciatore svedese al sito ufficiale della UEFA.

A suo avviso, gli sportivi non dovrebbero occuparsi di politica ma concentrarsi solamente sullo sport che praticano. Di diverso avviso è il fenomeno della NBA, il quale ritiene che sia importante prendere posizione per combattere determinate ingiustizie. E lui non intende stare zitto quando vede cose che non vanno bene.

LeBron ha anche ricordato quando qualche anno fa lo stesso Ibra aveva parlato di razzismo in relazione al suo cognome e alle sue origini. Anche il numero 11 del Milan, quindi, si è schierato quando ha ritenuto di farlo.

Sulla vicenda noi di MilanLive abbiamo chiesto ai nostri follower su Twitter chi abbia ragione tra i due. Ha vinto di poco Zlatan con il 54,4% delle preferenze contro il 45,6% del cestista dei Los Angeles Lakers.

Un risultato che fa capire quanto sia divisivo l’argomento. C’è chi ritiene che lo sportivo non debba esporsi e chi invece pensa che sia importante farlo.