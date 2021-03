Ibrahimovic infortunato | In dubbio per Milan-Udinese

Ieri Ibrahimovic è uscito malconcio dalla gara contro la Roma. E per il Festival potrebbe anche saltare l’Udinese.

Per una sera l’Olimpico non sorride a Zlatan Ibrahimovic. Nello stadio che di solito gli porta bene e dove ha vinto l’ultimo scudetto rossonero, lo svedese si arrende.

Colpa di un paio di gol facili sbagliati, ma anche di un fastidio muscolare all’adduttore che lo costringe a giocare meno bene del solito, fino ad uscire dal campo ad inizio ripresa.

Leggi anche:

Ibra, il programma per Sanremo: a rischio per l’Udinese

La verità dei fatti è un’altra. Come scrive la Gazzetta dello Sport quest’oggi, Ibrahimovic ha comunque dato il massimo, non vivendo certo un periodo di brillantezza.

Basti pensare che, una volta in panchina dopo l’uscita dal campo, ha spronato i suoi con veemenza, come un capitano non-giocatore, motivando i compagni verso un’importante vittoria.

Da oggi però Ibra sarà a Sanremo, la rassegna canora tanto attesa e chiacchierata. Per lui programma già approvato e allenamenti in un luogo top-secret sulla riviera ligure, non troppo lontano dal confine con la Francia.

Il cruccio resta la sua presenza nel match di mercoledì sera tra Milan e Udinese, che si disputerà in pieno Festival. Il conduttore Amadeus ha già annunciato che il 3 marzo Ibra non salirà sul palco per gli impegni con i rossoneri, ma ora toccherà allo staff medico del Milan valutare l’entità del danno, va detto che un pizzico di riposo non guasterebbe ai muscoli del 39enne centravanti.

Tutto verrà svelato entro domani, serata inaugurale dell’evento Rai alla quale non mancherà la curiosità sugli interventi di Ibra.