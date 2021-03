Moviola Milan-Udinese: Arslan abbatte Kessie, niente rigore

La moviola di Milan-Udinese, la partita di questa sera valida per la 25^ giornata di Serie A. Tutti gli episodi arbitrali, l’analisi e le foto.

Milan–Udinese è in corso e, come prevedibile, sono i rossoneri a fare la partita contro una squadra, quella friulana, tutta chiusa in difesa e pronta a ripartire. Per adesso Leao, Rebic e altri non hanno creato particolari problemi a Juan Musso. Il tiro più pericoloso è arrivato da Brahim Diaz, da fuori area: parata facile per il portiere avversario. Il Milan tiene il possesso della palla e cerca il varco giusto. Intanto in questi primi 20 minuti c’è stato un episodio arbitrale. Ricordiamo che il direttore di gara questa sera a San Siro è Davide Massa.

L’episodio riguarda un calcio di rigore che l’arbitro, in comune accordo col VAR, ha deciso di non assegnare i rossoneri. Intorno al 17esimo, Franck Kessie ha preso palla in area di rigore e, come fa di solito, ha provato ad aggirare l’avversario col fisico. Arslan, il centrocampista dell’Udinese, quasi si aggrappa all’ex Atalanta e i due vanno giù. Il fischio non arriva, e nemmeno la chiamata del VAR. Niente rigore quindi per il Milan, ma qualche piccolo dubbio c’è.

Infatti Kessie va a terra ed è chiaramente ostacolato da Arslan: senza il suo intervento, il centrocampista rossonero sarebbe andato verso la porta. Non avrebbe avuto quindi motivo di accentuare la caduta o di simulare poiché era ormai andato via. Nonostante quest’analisi, l’arbitro e il VAR hanno deciso di non intervenire e di non fischiare il rigore al Milan. Sarebbe stato il 16esimo penalty in favore della squadra di Pioli.

Theo Hernandez rischia il rosso

Al 25′ c’è un contatto fra Rebic e Becao: l’attaccante del Milan colpisce il difensore che è a terra, per l’arbitro è giallo. Un’altra ammonizione qualche minuto più tardi è per Theo Hernandez: un intervento davvero brutto su Molina che viene sanzionato con un giallo. Secondo Roberto Cravero, in telecronaca a DAZN, il terzino deve ritenersi fortunato perché quel tipo di fallo poteva costare più caro. In effetti è scomposto e in ritardo, poteva certamente evitare. In ogni caso il VAR non ha ritenuto opportuno intervenire, quindi ha considerato giusto il provvedimento dell’arbitro.