Verona-Milan sarà diretta da Daniele Orsato

Sarà Daniele Orsato l’arbitro di Verona-Milan, domenica alle 15 per la ventiseiesima giornata di Serie A.

Il Milan deve ripartire dopo il pareggio in extremis contro l’Udinese e lo farà dalla gara contro il Verona, in programma domenica alle 15. Ad arbitrarla sarà Daniele Orsato, designato in queste ore dall’AIA.

Il fischietto torna ad arbitrare i rossoneri dopo Genoa-Milan dello scorso dicembre, gara terminata 2-2.

La squadra arbitrale di Verona-Milan

Daniele Orsato dirigerà la gara, in programma domenica alle ore 15.

Ecco la squadra arbitrale:

DANIELE ORSATO

Assistenti: Giallatini e Preti

IV: Ayroldi

Var: Mazzoleni

Avar: Vivenzi