Ibrahimovic a Sanremo, l’attacco del giornalista: “Giusto che il Milan perda”

Il noto giornalista Mario Sconcerti parla di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo, sostenendo che sia una situazione che non dovrebbe vedersi nel mondo del calcio.

Seppur ieri abbia seguto i compagni dalla panchina malgrado l’infortunio, Zlatan Ibrahimovic a Sanremo fa ancora discutere. Questa volta i dissensi non sono arrivati per le performance da conduttore dello svedese, ma hanno un carattere più generico.

L’infortunio occorso alla punta svedese nella gara contro la Roma ha messo il calciatore fuori dai giochi contro l’Udinese. Un’assenza che per bocca dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è stata pesante visto il modo di giocare dei friuliani, abili a ingabbiare Rafael Leao.

La situazione, malgrado l’infortunio, non è stata ben digerita da alcuni giornalisti della carta stampata che sostengono che la mossa mediatica di un calciatore lontana dai campi nel mezzo della stagione sia inaccettabile.

Sconcerti contro Ibra a Sanremo

Mario Sconcerti, noto giornalista, si è detto contrariato della presenza di Zltana Ibrahimovic al Festival Nazionale della Musica Italiana di Sanremo. Il cronista ha espresso il suo dissenso dalle colonne del Corriere della Sera.

Il cronista racconta di come l’atteggiamento del Milan non sia consono a una società di alta classifica, sostenendo che il Diavolo non sia sicuro di arrivare a un posto in Champions League.

Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Vedere Ibrahimovic a Sanremo mentre recita un copione per far ridere la gente mentre il Milan perde terreno è una forte contraddizione. È una satira di cattivo giusto, ed è giusto giusto che il Milan perda, così non si è da scudetto. A questo punto della stagione credo sia improbabile che il Diavolo possa vincere il campionato, negli scorsi anni le seconde hanno recuperato al massimo cinque punti rispetto alla capolista. Ci sono molte squadre in lotta per i posti in Champions, credo che l’Atalanta sia più attrezzata di Juventus e Milan. I veri avversari dei rossoneri per andare in Champions League sono i giallorossi di Paulo Fonseca”.