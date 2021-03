Donnarumma, il Chelsea accontenta Raiola: maxi-offerta!

Donnarumma interessa in Premier League. Il Chelsea ha pronta l’offerta da avanzare a Raiola, che continua a rendere difficili le cose al Milan.

Quella di Milan-Udinese non è stata certamente la migliore serata di Gianluigi Donnarumma, beffato da un colpo di testa non irresistibile di Becao. Subito se l’è presa con sé stesso per l’errore evitabile commesso.

Conoscendo Gigio, sicuramente saprà riscattarsi immediatamente. Ciò che invece non sappiamo è quando rinnoverà il suo contratto, in scadenza a giugno 2021. La trattativa tra il club rossonero e Mino Raiola va avanti da tempo, ma ancora non sembra esserci l’accordo tra le parti.

Calciomercato Milan, assalto del Chelsea a Donnarumma?

Donnarumma in questi anni ha guadagnato la bellezza di 6 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio già altissimo dunque. Il Milan ha offerto 7-7,5 milioni annui per rinnovare il contratto fino al 2025/2026, uno sforzo decisamente notevole dal punto di vista economico per un club che da anni ha un bilancio che registra ingenti perdite.

Raiola è partito da una richiesta di 10 milioni all’anno, pretendendo anche un accordo di durata più breve (persino biennale, stando ad alcune fonti). Senza dimenticare il nodo della clausola di risoluzione, che l’agente vorrebbe inserire legandola alla mancata qualificazione in Champions League della squadra e fissandola a una cifra bassa (30-40 milioni).

La distanza tra le parti e lo stallo della trattativa autorizzano altre società a pensare di farsi avanti per assicurarsi Donnarumma a parametro zero. Il Paris Saint-Germain è interessato, Leonardo già nell’estate 2019 aveva provato a prendere il portiere rossonero senza riuscirci.

Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, anche il Chelsea sta seriamente pensando a ingaggiare Gigio. Sul tavolo un’offerta vicina ai 10 milioni netti a stagione, la cifra richiesta da Raiola al Milan per il prolungamento del contratto.

Nonostante l’arrivo di Edouard Mendy, i Blues vogliono fare un tentativo di fronte all’opportunità di prendere Donnarumma a parametro zero. Dovesse arrivare il portiere campano, sarebbe ancora più scontato l’addio di Kepa Arrizabalaga. Il Chelsea ha iniziato a farsi sentire con Raiola, vedremo se ci saranno sviluppi.

Finora Gigio ha fatto trapelare l’intenzione di rimanere al Milan e difficilmente partirebbe gratis, scelta che sicuramente gli attirerebbe tante critiche. Lasciare a parametro zero il club che ho la cresciuto e lanciato nel calcio dei grandi quando aveva solo 16 anni sarebbe un gesto di grande irriconoscenza. La società spera di riuscire a chiudere presto la trattativa per il rinnovo.