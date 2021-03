Calciomercato Milan, colpo Balogun: l’annuncio dell’Arsenal

Folarin Balogun non ha ancora rinnovato il contratto con l’Arsenal. Del futuro dell’attaccante, che piace al Milan, ha parlato Arteta

Futuro tutto da scrivere per Folarin Balogun. L’attaccante classe 2001 è una delle più grandi promesse del calcio inglese. Il giocatore è ormai da anni che si mette in mostra nelle giovanili dell’Arsenal a suon di gol.

Non ha ancora fatto il suo esordio in Premier League ma ha comunque giocato in prima squadra in altre competizioni. Balogun ha così collezionato quattro presenze in Europa League, andando a segno due volte (contro Molde e Dundalk) e realizzando un assist. Complessivamente, in stagione, sono dieci le reti.

I Gunners hanno dimostrato di voler puntare sul calciatore e il club sta trattando il rinnovo di contratto. L’accordo però non è ancora stato trovato e il rischio di perdere il talento classe 2001 a zero, il prossimo 30 giugno, è davvero grande.

Mikel Arteta ha parlato del futuro di Balogun e in merito al rinnovo – come riporta ‘The Sun’ – si è detto “molto ottimista”: “Sono ancora molto convinto che Flo rimarrà con noi ed è quello che stiamo cercando di fare come club, ed io come allenatore – ammette il tecnico dell’Arsenal -. Per quanto ne so, il giocatore vuole rimanere qui, quindi sono ottimista. Penso che abbia fatto dei grandi progressi in pochi mesi”.

Tutti vogliono Balogun

Nel frattempo i club interessati a Balogun restano in guardia, in attesa di novità. Nei giorni scorsi il nome dell’attaccante è stato accostato anche al Milan. I rossoneri, con la proprietà americana, hanno dimostrato di essere sempre molto attenti al mercato dei giovani.

Balogun a parametro zero rappresenta certamente un’opportunità ma bisognerà fare i conti con un’importante concorrenza. Sul giocatore ci sarebbero addirittura ben 15 squadre ma ad oggi la destinazione più probabile, nonostante le parole di Arteta, sembra essere la Germania.

In Bundesliga, come riporta il portale inglese, sono pronti a darsi battaglia per il calciatore Bayern Leverkusen e Stoccarda ma attenzione alla pista francese che porta al Rennes.