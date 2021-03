Rigori, il Milan è vicino al record del secolo: i numeri

Ennesimo rigore ieri per il milan, tiro dal dischetto numero 16 in campionato, che avvicina il Diavolo al primato italiano e dei top 5 campionati in questo secolo.

Una serata quasi stregata quella del Milan ieri, che ha visto il Diavolo non perdere solo grazie a una follia di Stryger Larsen, che senza pressione ha colpito la palla di mano regalando ai rossoneri l’ennesimo tiro dal dischetto. Quello contro l’Udinese è il rigore numero 16 in stagione, una cifra elevatissima per il nostro campionato, ma non la più alta.

Uno dei motivi più evidenti della concessione di massime punizioni al Milan è il modo di giocare di Stefano Pioli, che porta i rossoneri a sostare molto in area avversaria. Una mole offensiva che porta gli avversari in difficoltà, e che spesso costringono i difensori alle maniere forti per bloccare l’attacco del Diavolo.

Tuttavia il club di via Aldo Rossi non è la società, dal 2001 ad oggi, ad essersi presentata più volte dal dischetto, ma potrebbe ottenere questo primato nel corso di questa stagione.

Il Milan insegue Lazio e Barcellona nella classifica dei rigori

Calciare dagli undici metri è un vantaggio non da poco, ma non sempre è semplice ottenere un calcio di rigore. L’introduzione del VAR ha aumentato in maniera esponenziale l’assegnazione di massime punizioni, specie nel nostro campionato.

Non è un caso che la squadra ad aver avuto più tiri dal dischetto nel nostro campionato sia la Lazio, che nella scorsa stagione si presento dagli undici metri in 18 occasioni. Il Milan è attualmente a 16, condividendo la seconda piazza nazionale con il Genoa.

Tuttavia nei primi cinque campionati europei, e solo nel periodo 2001-2021, c’è chi ha calciato più rigori della squadra di Simone Inzaghi: Il Barcellona di Luis Enrique nel 2015. A Lionel Messi e compagni furono fischiate 19 sanzioni a favore.

Come riportato da Transfertmarkt, che ha fornito questi numeri, il primato di rigori a favore non è favorevole: solo in 3 casi su 20 chi ha vinto questa classifica ha poi trionfato anche in campionato.

Al Milan mancano tre tiri dal dischetto per raggiungere i blaugrana.