Ibrahimovic dopo Milan-Udinese: “Gara difficile”. E ricorda Astori

Ibrahimovic dopo Milan-Udinese in video-collegamento al Festival di Sanremo 2021. Ha fatto battute con Amadeus e ha ricordato Astori.

L’assenza di Zlatan Ibrahimovic si è fatta sentire in Milan-Udinese. Un centravanti con le sue caratteristiche sarebbe stato utile a Stefano Pioli per scardinare la difesa avversaria.

Lo svedese era presente a San Siro, ma ha guardato la partita da fuori assieme agli altri giocatori infortunati. Sicuramente ha sofferto nel non poter aiutare la squadra e non potrà farlo neanche domenica contro l’Hellas Verona. Salvo sorprese, dovrebbe saltare anche l’andata degli Ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United all’Old Trafford.

Ibrahimovic in collegamento a Sanremo

Ibrahimovic ieri sera non era presente sul palco del Teatro Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo. Aveva debuttato nella prima, ma per la giornata di mercoledì era previsto che sarebbe stato regolarmente a disposizione del Milan per la sfida contro l’Udinese.

Comunque dopo la fine della partita c’è stato un video-collegamento di Zlatan con Sanremo. Il giocatore rossonero ha fatto un commento su Milan-Udinese e ha ricordato Davide Astori, di cui ricorre il terzo anniversario della morte: «Sto bene. Il match è finito 1-1, è stato difficile ma alla fine è andato ok. Voglio che facciamo un applauso per Davide Astori, da tre anni non c’è più ma in realtà è sempre con noi». Poi delle batture con Amadeus: «Sappiamo tutti che sono il direttore, non toccare troppe cose perché giovedì torno per controllare che sia tutto a posto. Ama, ti vedo un po’ stanco. Vai a letto, fai presentare Elodie che è molto più brava di te».

Ibrahimovic sarà nuovamente al Teatro Ariston nelle serate di giovedì, venerdì e sabato. Grande curiosità di vedere cosa farà sul palco, dopo gli sketch di martedì sera. L’attaccante del Milan ha ricevuto alcune critiche sui social network, ma non è mancato chi invece ha apprezzato la sua presenza. Vedremo quale sarà il bilancio della sua ospitata a fine evento.