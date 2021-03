Milan-Inter, assembramenti a San Siro: arrivano le sanzioni

Riconosciuti e sanzionati alcuni tifosi di Milan e Inter che si sono assembrati irregolarmente prima del derby di campionato.

Lo scorso 21 febbraio, in vista del derby di campionato Milan-Inter, centanaia di tifosi si sono ammassati nel piazzale antistante lo stadio.

Nei pressi di San Siro sono andati in scena assembramenti non regolari, visto che per il problema Covid vi sono norme piuttosto chiare sul divieto di ammassarsi in gruppo, anche all’aperto.

Le tifoserie di Milan e Inter, da mesi ormai costrette a non mettere piede all’interno degli stadi, hanno manifestato in onore delle rispettive squadre. Creando però il rischio di ulteriori contagi al Coronavirus.

Una ventina di tifosi sanzionati. 5 interisti indagati per percosse

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, la Polizia ha visionato i filmati risalenti a quel giorno per capire l’andamento dei fatti.

Tra le ore 11 e le 14 di domenica 21 febbraio numerose persone, di entrambe le tifoserie, si sono accalcate ai cancelli di San Siro. Sono stati individuati in particolare una ventina di supporter, tutti regolarmente sanzionati secondo le norme vigenti anti-Covid.

Inoltre la Digos starebbe indagando su cinque tifosi dell’Inter, i quali (come riportato anche da diverse immagini video) avrebbero aggredito con calci e pugni un uomo con sciarpa del Milan sempre nei viali vicini allo stadio Meazza.

L’azione violenta era stata ripresa in diretta da un abitante della zona e pubblicata sui vari social. In questo modo la Digos ha potuto visionare il filmato e mettere in moto l’indagine per punire i colpevoli della vile aggressione.