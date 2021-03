Rinnovo Donnarumma, distanza ancora ampia. E Gigio resta in silenzio

Nessuna novità sul fronte rinnovo per Gianluigi Donnarumma. I tifosi rossoneri cominciano ad essere seriamente preoccupati.

Ancora nulla di nuovo sul fronte Gianluigi Donnarumma. In pratica non sembra muoversi nulla in modo concreto per quanto riguarda il rinnovo del portiere.

Una delle priorità assolute del club rossonero è proprio blindare Donnarumma, scongiurando il rischio di perdere un vero e proprio patrimonio tecnico ed economico a fine stagione.

Il Milan, nelle parole di Paolo Maldini, aveva fatto sapere che in questa settimana sarebbero avvenuti alcuni colloqui importanti sul fronte rinnovi, ma per il momento i media appaiono all’oscuro di nuovi movimenti.

Secondo quanto riporta Il Giornale la situazione sarebbe tutt’altro che semplice, vista la mancata apertura dell’agente Mino Raiola, vero e proprio ostacolo della trattativa.

Donnarumma-Milan, tutto tace. I tifosi cominciano ad innervosirsi

Tutto tace dunque. Il Milan non sembra essere riuscito a fare passi avanti concreti per avvicinare la firma di Donnarumma, anche se i ben informati parlano di un Gigio sempre convinto di proseguire a lungo con i rossoneri.

Mancano però le conferme vere e proprie. Colpa della distanza economica tra domanda e offerta, che ad oggi appare incolmabile.

Raiola ha chiesto ben 10 milioni di euro netti per il prolungamento di Donnarumma, il Milan si è fermato a 7,5 bonus compresi. C’è ancora ampio margine di trattativa, ma se le distanze restassero tali sarebbe complicato trovare un accordo a metà strada.

I tifosi del Milan stanno cominciando ad innervosirsi. Non tanto con il club, sicuramente colpevole di aver ritardato l’avvio delle trattative per il rinnovo, ma più che altro con Gigio. La richiesta di 10 milioni, in particolare in tempi di Covid e pandemia, appare una provocazione più che una vera e propria volontà.

Donnarumma nel frattempo non si esprime sul rinnovo. Nessun accenno al suo futuro, alla volontà di restare a Milanello oppure cambiare aria. Il portiere è giustamente focalizzato sui due prossimi obiettivi: la Champions con il Milan e l’Europeo con la nazionale.

Ma urge una svolta, un segnale per venirsi incontro e per evitare che il Milan perda clamorosamente a costo zero uno dei portieri più forti in circolazione.