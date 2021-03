Verona-Milan, Dalot: “Grande chance, serve mentalità giusta”

Diogo Dalot è carico per Hellas Verona-Milan, match nel quale la squadra di Stefano Pioli deve vincere e riscattare il pareggio con l’Udinese.

Diogo Dalot ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Hellas Verona-Milan. Oggi il terzino portoghese partite titolare a sinistra, dato che Theo Hernandez è assente per infortunio.

Queste le prime parole del giocatore dallo stadio Marcantonio Bentegodi: «Nel calcio è positivo che possiamo giocare tre giorni dopo un risultato deludente e oggi abbiamo un’opportunità per fare una buona partita».

Dalot concorda sul fatto che Verona-Milan rappresenti un’ottima chance per lui, ma lo è anche per i suoi compagni: «Sì, tutte le partite sono un’opportunità e non solamente questa. Lo sono per me e per tutti i giocatori. Oggi con atteggiamento giusto e mentalità giusta possiamo fare una buona gara».

L’ex Porto ha ragione, serve il corretto approccio oggi da parte della squadra di Stefano Pioli. Per affrontare la formazione di Ivan Juric bisogna essere al 100% mentalmente e non solo. I veneti giocano un buon calcio e sono aggressivi, sicuramente non vanno sottovalutati nella sfida odierna.