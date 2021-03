Verona-Milan, diretta tv e streaming: dove vederla oggi 7 marzo

Verona-Milan si affrontano in uno dei match clou della 26.a giornata di Serie A. Di seguito tutte le indicazioni su dove vedere la partita in Tv e in streaming

Avversario più insidioso in un momento di difficoltà non poteva esserci per il Milan atteso, domenica 7 marzo alle 15, dal Verona di Juric al Bentegodi. La bella vittoria contro la Roma sembrava aver cancellato la crisi di gioco e risultati di febbraio per i rossoneri poi il pareggio con l’Udinese ha raffreddato l’ambiente e le ambizioni degli uomini di Pioli che, a -6 dall’Inter capolista, ora devono guardarsi alle spalle per conservare la posizione in zona Champions.

Momento, invece, estremamente positivo per il Verona di Juric reduce da 4 risultati utili consecutivi, con le vittorie su Parma e Benevento inframezzati dai pareggi con Genoa e soprattutto con la Juve, quest’ultima dominata nel secondo tempo del match di sabato scorso. Un Verona, dunque, in grande forma che potrebbe anche approfittare della solita emergenza in casa rossonera. Oltre a Ibrahimovic, Calhanoglu, Mandzukic e Bennacer, Pioli sarà privo anche di Rebic, assenza che sguarnisce ulteriormente il reparto offensivo. Juric invece deve rinunciare a Tameze, Viera e all’ex Kalinic.

Verona-Milan, dove vederla in diretta tv

Verona-Milan è un’esclusiva di Sky che trasmetterà la partita, con il solito ampio pre partita, su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252 a partire dalle 15. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Ambrosini con Beppe Di Stefano e Luca Baiocchini a bordo campo. Gli abbonati a Sky sul digitale terrestre potranno vedere Verona-Milan sui canali 473 e 483. Al termine del match, interviste e highlights su Sky Calcio Show condotto da Alessandro Bonan.

La diretta streaming

Gli abbonati a Sky possono vedere Verona-Milan sull’app SkyGo se quest’ultima è presente nel proprio abbonamento. SkyGo è disponibile per PC e dispositivi mobili con la relativa applicazione alla quale è possibile accedere dopo l’avvenuta registrazione e il riconoscimento del device personale.

Chi non è cliente Sky ha la possibilità di seguire Verona-Milan in streaming su NowTv, il portale di proprietà della stessa Sky che permette l’acquisto di singoli eventi o abbonamenti previa registrazione e il possesso di uno strumento di pagamento consentito. Oltre a Verona-Milan, su Now Tv saranno disponibili anche i restanti altri due match di marzo in Serie A del Milan contro Napoli e Fiorentina.