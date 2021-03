Verona-Milan, tegola per Pioli: out l’attaccante

Stefano Pioli perde Ante Rebic. L’attaccante croato non prenderà parte alla trasferta di Verona. Un brutto guaio per il Milan, che deve fare i conti già con diverse defezioni

Nuovi problemi per il Milan e Stefano Pioli. I rossoneri perdono, per la sfida contro il Verona, Ante Rebic. L’attaccante croato non prenderà parte alla trasferta che metterà di fronte i rossoneri alla squadra di Juric. I problemi accusati dall’ex Eintracht Francoforte sarebbero di natura muscolare. Gli esami del caso, a cui si sta sottoponendo il giocatore, faranno chiarezza in merito.

La speranza è che si tratti solo di un affaticamento, anche perché la lista degli indisponibili è già lunga. Pioli, oltre, al croato, deve fare a meno di Mario Mandzukic, Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e Ismael Bennacer.

Giovedì c’è la prima gara degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United ma adesso le attenzioni, come è ovvio, sono puntate sul match di domani contro il Verona.

Le scelte di Pioli

Pioli difficilmente cambierà modulo e continuerà dunque a puntare sul 4-2-3-1. Come vi abbiamo raccontato l’idea di Pioli era quella di schierare, insieme a Rebic,Krunic e Saelemaekers. Ora si apre un vero e proprio ballottaggio a tre per una maglia sulla sinistra.

La prima ipotesi e la più probabile è quella che vede il rilancio di Hauge, che non è inserito nella lista UEFA e che dunque non potrà giocare contro i Red Devils.

La seconda possibilità è quella che prevede in campo, ancora una volta, Brahim Diaz ma da esterno sinistro. Una terza e ultima ipotesi è lo schieramento di Samu Castillejo a destra, con Saelemaekers dirottato a sinistra. Ricordiamo che anche Daniel Maldini non è disponibile a causa di un infortunio.

La buona notizia è legata al recupero di Sandro Tonali, che sarà schierato al fianco di Franck Kessie. In difesa, davanti a Gigio Donnarumma, tornano titolari Davide Calabria e Fikayo Tomori, che completeranno il reparto con Simon Kjaer e Theo Hernandez. Alessio Romagnoli dovrebbe dunque sedere in panchina ancora una volta, dopo essere tornato titolare con l’Udinese.