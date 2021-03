Calciomercato Milan – Obiettivo Lovato: il Verona fissa il prezzo

Il Milan apprezza molto Lovato, giovane difensore centrale del Verona. La concorrenza non manca e l’Hellas ha fissato già una valutazione.

È da inizio stagione che il Milan sta monitorando Matteo Lovato, difensore centrale dell’Hellas Verona. Un giovane talento che gli osservatori rossoneri seguono con particolare interesse.

Domani la squadra di Stefano Pioli affronta quella di Ivan Juric e sarà un’altra occasione per vedere il ragazzo all’opera, se il suo allenatore deciderà di mandarlo in campo. Paolo Maldini e Frederic Massara saranno in tribuna allo stadio Marcantonio Bentegodi, pronti a visionarlo da vicino eventualmente.

Calciomercato Milan, l’Hellas Verona spara alto per Lovato

Il Milan a fine stagione potrebbe ritrovarsi nella condizione di dover acquistare almeno un nuovo difensore centrale. Infatti, il riscatto di Fikayo Tomori a 28 milioni di euro non è scontato. Inoltre, in bilico sembra esserci pure il capitano Alessio Romagnoli con un contratto che scade a giugno 2022. Da valutare la tenuta fisica di Simon Kjaer e quanto si vorrà puntare su Matteo Gabbia.

Lovato è tra i profili che il Milan valuta in vista del prossimo calciomercato estivo. Un giovane che ha ancora poca esperienza, ma la dirigenza vede in lui un ottimo potenziale per il futuro. Anche Juventus e Roma hanno lo hanno messo nel mirino per la prossima campagna acquisti.

L’Hellas Verona valuta il proprio gioiello oltre 15 milioni di euro. Il Milan si era fatto avanti a gennaio proponendo soldi più il cartellino di Leo Duarte, ma il club veneto ha rifiutato e si è tenuto il giocatore. Allora Maldini e Massara hanno virato su Tomori, preso in prestito dal Chelsea dopo che era sfumata anche la pista che portava a Mohamed Simakan dello Strasburgo.

Sono 20 le presenze messe assieme da Lovato in questa stagione, tutte in Serie A e dodici di quelle partite le ha giocate da titolare. In Milan-Hellas Verona dell’8 novembre 2020 era partito dal primo minuto, vedremo se domani pomeriggio allo stadio Marcantonio Bentegodi sarà nuovamente inserito nella formazione iniziale da Juric.