Milan e Napoli a San Siro per una gara dal sapore di Europa

Dopo l’importante prova di Manchester si torna al campionato per un Milan che appare rivitalizzato. Domenica alle 20:45 infatti a San Siro arriva il Napoli, un’altra compagine che nell’ultima settimana sembra aver ritrovato qualche certezza.

Se dopo la serie di risultati negativi in molti speravano in una caduta verticale del Milan, ci fa piacere sottolineare come ciò non si sia ancora verificato. Anzi: le partite contro Roma, Hellas Verona e appunto Manchester United hanno dimostrato che la squadra è compatta e crede nei propri mezzi. La prestazione dell’Olimpico in particolare ha rappresentato una piccola svolta in quanto nel momento peggiore della stagione i ragazzi di Pioli hanno messo in campo non solo personalità ma anche molta qualità. L’incontro di Verona dopo il mezzo passo falso con l’Udinese ha portato tre punti importantissimi in chiave non tanto scudetto (un sogno, ma non l’obiettivo di inizio stagione) ma in ottica quarto posto in un campo difficilissimo. Il pareggio all’Old Trafford, infine, anche se giunto all’ultimo minuto è stato ottenuto meritatamente e ha ricordato ai rossoneri che certe sfide sono nel loro DNA.

Non può far paura dunque la partita con il Napoli: pur se complicata la sfida sarà probabilmente affrontata di petto dai ragazzi, consapevoli di poter fare un altro importantissimo step verso la qualificazione in Champions e nel contempo tenere il passo dell’Inter che viaggia ormai a vele spiegate. L’incognita è una sola: la tenuta fisica dei rossoneri che tornati dall’Inghilterra stanno disputando molte partite ravvicinate senza peraltro alcuni dei migliori giocatori, tra cui gli spesso indisponibili Ibrahimovic, Rebic, Calhanoglu, Bennacer e Mandzukic.

Il Napoli dal canto suo è migliorato sensibilmente rispetto alla situazione disastrata di un mese fa. Se l’incontro sarà almeno sulla carta equilibrato, il merito va al ritorno di Dries Mertens dopo il mese di stop. Il rendimento senza il belga è emblematico: in sette partite nel mese di assenza il Napoli ha vinto sole due volte, pareggiando contro l’Atalanta in casa in Coppa Italia e perdendo ben quattro incontri subendo in essi addirittura undici gol. Contro il Milan gli azzurri disporranno di una rosa più lunga e di qualche giorno in più di riposo anche se non è una bella notizia l’ennesimo infortunio al crociato di Ghoulam che presumibilmente e purtroppo chiuderà la sua carriera ad alti livelli. Per il Napoli inoltre questo sarà il primo di un impressionante trittico in trasferta in cui affronterà anche Juventus e Roma: probabile dunque che Gattuso dosi le forze dei suoi magari ricorrendo alla maggior parte dei cambi verso il 60’.

Si prospetta in ogni caso un incontro davvero fondamentale per gli snodi della classifica di serie A. Appuntamento a San Siro domenica alle 20:45, per un Milan-Napoli più agguerrito che mai. Che lo spettacolo abbia inizio.