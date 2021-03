Di Maria, rapina in casa durante PSG-Nantes: famiglia sequestrata dai ladri

Rapina in casa Di Maria duante PSG-Nantes, stando ad alcune fonti francesi i ladri avrebbero sequestrato la sua famiglia

Notizie assurde stanno arrivando in questi minuti dalla Francia. Durante PSG-Nantes, il posticipo di questa giornata di Ligue 1, Leonardo è sceso in panchina e ha avuto un colloqui con l’allenatore Pochettino. Sembrava una discussione, ma in realtà il dirigente ha chiesto al tecnico la sostituzione di Angel Di Maria. E il motivo, purtroppo, non è tecnico (anche perché, fino a quel momento, l’argentino è stato fra i migliori in campo).

Stando a quanto riportato da Sky Sport, durante il match dei ladri sarebbero entrati nella casa dell’ex Real Madrid e addirittura avrebbero sequestrato la famiglia (moglie e figlie). Per questo motivo il PSG ha preferito sostituire Di Maria così che potesse essere informato della cosa e correre con la Polizia a casa. Nello stesso momento, fra l’altro, ci sarebbe stata una rapina anche a casa di Marquinhos, un altro calciatore dei parigini.