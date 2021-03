Ufficiale, Ibrahimovic torna in Nazionale: “Il ritorno del Dio”

Adesso è ufficiale. Zlatan Ibrahimovic è stato convocato in Nazionale dal CT Janne Andresson. La Svezia ritrova il suo leader

Dopo le tante voci che ipotizzavano il ritorno nella nazionale svedese di Zlatan Ibrahimovic, oggi è arrivata l’ufficialità. Il CT Janne Andersson ha annunciato la sua convocazione per gli impegni della Svezia nel primo turno della qualificazione ai prossimi Mondiali.

Una grande notizia per l’attaccante rossonero, che fremeva da tempo per questo grande e prestigioso ritorno. Zlatan, a breve 40enne, avrà la possibilità di dimostrare ancor di più la sua assoluta forza e qualità: il suo essere “infinito” se vogliamo. Un uomo, un calciatore che si è rimesso in gioco col suo Milan e che ha dimostrato di saper esser ancora più decisivo del passato.

E la convocazione in nazionale conferma tale pensiero. A fine marzo, la Svezia affronterà Georgia, Kosovo ed Estonia – con Ibrahimovic a disposizione dovrebbe essere tutto più semplice. Oltre a Zlatan, tra i convocati provenienti dalla Serie A, figurano anche i nomi dei calciatori Kulusevski, Ekdal e Svanberg. Ecco l’intera lista pubblicata su Twitter da Alessandro Alciato:

Ibrahimovic festeggia sui social

Zlatan ha festeggiato la chiamata di Andersson con un tweet: una sua foto con addosso la maglia della Svezia e sopra la dicitura: “Il ritorno del Dio”. Insomma, un modo di festeggiare assolutamente alla Ibrahimovic; quello stile che lo ha sempre contraddistinto dal resto.