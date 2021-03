Infortunati Milan, Pioli: “Ibra e Bennacer recuperati. Gli altri in dubbio”

Il borsino degli infortunati in casa Milan secondo gli aggiornamenti di Stefano Pioli, durante la conferenza di oggi.

Diversi gli argomenti toccati oggi in conferenza stampa da Stefano Pioli, in vista del match di domani sera contro il Manchester United.

Curiosità soprattutto per i recuperi in casa Milan. All’andata i rossoneri si sono presentati ad Old Trafford in piena emergenza.

Tanti gli assenti sette giorni fa nella sfida d’andata, pareggiata con merito per 1-1. Ma Pioli già domani a San Siro ritroverà almeno un paio di elementi molto importanti.

Come ammesso poco fa in conferenza, il mister rossonero potrà contare, almeno parzialmente su Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer: “Entrambi sono recuperati e saranno convocati. Per noi si tratta di due ritorni importantissimi”.

Ma in particolare Ibra non è ancora al top della forma e potrebbe anche iniziare dalla panchina: “Vedremo domani le scelte da fare per la formazione, ma sicuramente non ha i 90 minuti sulle gambe. Il suo rientro comunque, anche se non al top, è importante”.

Attacco ancora in emergenza: i dubbi di Pioli

Ibrahimovic e Bennacer dunque ci saranno, ma Pioli dovrà prendersi ancora diverse ore prima di decidere cosa fare con gli altri elementi della sua rosa.

“Per gli altri in dubbio ci prendiamo un altro giorno. Decideremo domattina. Saranno decisive le prossime ore per valutare Calabria, Leao, Rebic e anche Romagnoli”.

L’attacco è dunque un rebus. Sia Ante Rebic che Rafael Leao non sono al meglio, mentre come detto Ibrahimovic è appena rientrato dallo stop all’adduttore e non può avere i 90 minuti.

Intanto in casa Manchester United il tecnico Ole Gunnar Solskjaer può sorridere. Poco fa ha annunciato la lista dei convocati e potrà contare di diversi elementi assenti nel match d’andata.

I Red Devils recuperano infatti i vari De Gea, Pogba, Rashford e Cavani. La formazione anti-Milan cambierà dunque radicalmente, con il giovane centravanti inglese e l’esperto bomber uruguayano che potrebbero prendere il posto di Martial e Greenwood, titolari nella gara pareggiata ad Old Trafford.