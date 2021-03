Milan-Manchester, i convocati di Solskjaer: Pogba e Rashford presenti

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani sera.

Domani sera alle ore 21 andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Europa League che vedrà fronteggiare il Milan e Il Manchester United per l’accesso ai quarti di finale. Lo United dovrà vincere la gara o pareggiare con più di due reti per passare il turno, mentre il Milan può accontentarsi di uno 0-0.

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore degli inglesi, ha fatto i conti con diverse assenze in queste settimane, tuttavia nell’elenco dei convocati per domani ritroverà tutti i suoi top player.

Ole Gunnar Solsjkaer parlerà a minuti in conferenza stampa, ma prima delle sue parole ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di Milano. Tra i giocatori chiamati in causa dal tecnico figurano tutti i calciatori di spicco della compagine inglese, soprattutto Paul Pogba, Edinson Cavani, David De Gea e Marcus Rashford tutti assenti per problemi fisici nella gara d’andata.

Tuttavia dei recuperati gli unici due che sembrano poter partire dal primo minuto sono De Gea e Rashford, con Pogba che dovrebbe cominciare la gara in panchina, mancando dai campi da oltre un mese.

La lista completa dei 21 convocati del Manchester United:

De Gea, Henderson, Grant, Lindelof, Maguire, Shaw, Telles, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Williams, Amad, Fernandes, Fred, James, Matic, McTominay, Pogba, van de Beek, Cavani, Greenwood, Rashford.