Milan-Manchester: Ibra, Romagnoli e Kjaer in gruppo, 3 assenti

Novità importanti dalla rifinitura odierna, dove ci sono tre recuperi importanti e tre assenze illustri.

Il Milan, impegnato domani nel ritorno degli ottavi di Finale di Europa League, ha cominciato da poco la rifinitura per la gara contro il Manchester United. Il Diavolo è chiamato a difendere il prezioso 1-1 dell’andata, siglato nel recupero da Kjaer.

Da giorni Stefano Pioli è stato in apprensione per gli infortuni, soprattutto nel reparto difensivo -con Romagnoli e Kjaer che hanno saltato l’ultimo turno per acciacchi fisici.

L’allenamento di oggi sarà vitale per comprendere chi sarà disponibile per l’appuntamento di domani sera alle 21 a san Siro.

Kjaer e Romagnoli ci sono, Rebic e Leao no

Difendere l’1-1 dell’andata contro il Manchester United è l’imperativo in casa Milan per quanto riguardo l’Europa League.

In queste ore ha tenuto banco il bollettino degli infortunati per entrambi gli allenatori, con Ole Gunnar Solskjaer che ha recuperato i suoi top player: Edinson Cavani, Donny Van de Deek, Paul Pogba e David De Gea ieri si sono allenati in gruppo e sono partiti alla volta di Milano.

Novità importanti anche da Milanello, dove per la rifinitura della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Milan e Manchester United, Stefano Pioli può sorridere a Metà. Infatti il tecnico ritrova la sua coppia di difensori titolari, Simon Kjaer e Alessio Romagnoli, al pari di Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer hanno preso parte alla rifinitura.

Un report che fa ben sperare in vista della gara di domani, soprattutto per i difensori centrali,che per motivi diversi hanno saltato la gara al Napoli di domenica scorsa.

Tuttavia alla rifinitura non hanno preso parte Ante Rebic, Davide Calabria e Rafael Leao. Il portoghese è alle prese con un affaticamento muscolare e potrebbe saltare la gara a scopo precauzionale per tentare il recupero in vista della trasferta di Firenze in campionato. Calabria convive da una settimana con un problema al pube e non dovrebbe essere convocato. Da chiarire invece l’assenza di Rebic dalla seduta di allenamento.