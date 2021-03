Milan, non solo Ibra: buone notizie per Pioli

Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto ad essere convocato per la sfida contro il Manchester United. Pioli riabbraccia anche Romagnoli e Bennacer

Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo. E’ questa, come vi abbiamo raccontato, la grande notizia di giornata per il Milan ma non è l’unica. Stefano Pioli, per il match contro il Manchester United, valevole per il ritorno degli Ottavi finale di Europa League, potrà dunque contare sul leader svedese ma non solo.

Insieme all’ex Galaxy dovrebbe tornare tra i convocati, infatti, Ismael Bennacer, che anche oggi, per la seconda volta consecutiva, ha svolto tutto il lavoro con il resto del gruppo, al pari di Alessio Romagnoli e Simon Kjaer. I due difensori si giocano dunque una maglia da titolare al fianco di Fikayo Tomori, che sarà certamente in campo dal primo minuto.

La difesa, davanti a Donnarumma, verrà completata da Theo Hernandez e Diogo Dalot, anche se Davide Calabria, che oggi ha lavorato a parte, proverà ad esserci. Ricordiamo che il terzino italiano è da settimane che stringe i denti per via di un problema al pube.

A centrocampo il solito Franck Kessie dovrebbe essere affiancato da Sandro Tonali, in questo momento, in vantaggio su Meite. In avanti senza Leao, che ha svolto differenziato, ci sarà Ante Rebic dal primo minuto.

Sulla trequarti torna ad esserci abbondanza visto che Hakan Calhanoglu è tornato a disposizione già contro il Napoli ma potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Brahim Diaz, con Saelemaekers e Krunic, in vantaggio su Castillejo, a completare il pacchetto alle spalle del croato.

L’allenamento di rifinitura, in programma domani mattina, scioglierà gli ultimi dubbi.

Leggi anche:

Il lavoro della squadra

Oggi la squadra – come riporta il sito ufficiale del club – ha iniziato, lavorando in palestra per l’attivazione muscolare, poi si è spostata sul campo centrale per una serie di torelli.

L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche prima di iniziare la parte tattica. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione di oggi. Domani dopo l’allenamento, la conferenza stampa di Stefano Pioli e Simon Kjaer è in programma alle 14.30