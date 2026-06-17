Milan, si complica l’arrivo di Krösche in rossonero: la richiesta dell’Eintracht è di 10 milioni

Markus Krösche si allontana dal Milan con l’Eintracht Francoforte con il club tedesco che continua a chiedere circa 10 milioni di euro per liberare il proprio dirigente.
Ufficializzato l’arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un direttore tecnico che, lavorando con l’allenatore portoghese, dovrà lavorare per riportare il club meneghino in alto.
I 10 milioni di euro richiesti dall’Eintracht Francoforte stanno complicando i piani del Milan che sta iniziando a guardare altrove per trovare un nuovo direttore tecnico per la prossima stagione. Se la situazione riguardante Krösche non dovesse sbloccarsi a breve il Milan potrebbe abbandonare la pista entro pochi giorni.