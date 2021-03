Tomori super in Fiorentina-Milan: la giocata decisiva per il gol di Calhanoglu | Video

Il video della giocata di Fikayo Tomori che ha reso possibile il gol della vittoria rossonera contro la Fiorentina. Che grinta l’inglese!

Il Milan è reduce da una preziosissima vittoria contro la Fiorentina. I tre punti erano fondamentali stasera, dato che il secondo posto in classifica dei rossoneri era piuttosto a rischio; con Atalanta e Juventus a solo un punto di distanza.

Adesso la squadra di Pioli può respirare un pò, e può farlo con merito. Le concorrenti sono adesso lontane quattro punti e il Milan può godersi la vittoria meritata condita da una bella prestazione. Eppure la Fiorentina non è stata un’avversaria affatto semplice, al contrario. Gli uomini di Prandelli hanno addirittura rischiato di vincerlo il match contro il Milan, trovando il vantaggio per 2-1 nel secondo tempo.

Per fortuna ci ha pensato Brahim Diaz a trovare il pareggio, da sviluppi di calcio d’angolo. Ma il terzo gol, e quindi la vittoria, è nato da uno strepitoso anticipo di Fikayo Tomori su un giocatore della Viola. Dopo il suo intervento è scattato un meraviglioso scambio tra Brahim Diaz e Kessie; l’ivoriano ha poi passato la palla a Calhanoglu che ha messo a segno un gran gol.

Ma rivedendo l’azione è impossibile non focalizzarsi sul primo tocco di Fikayo Tomori, decisivo poi per gli sviluppi dell’azione. Quella di giocare d’anticipo è una prerogativa del difensore inglese in prestito dal Chelsea. Lo abbiamo potuto notare più volte: raggiunge l’avversario sino a centrocampo, con l’obiettivo di strappargli il pallone e servire i compagni.

Ed oggi, Fikayo ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria dei rossoneri. Ancora una volta una giocata preziosissima, che sommata alle altre e a quelle che verranno, farà riflettere la società rossonera sul suo importante riscatto.