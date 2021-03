Di Marzio sul rinnovo di Ibrahimovic: “C’è la volontà di continuare”

Nel post-partita di Fiorentina-Milan, Gianluca Di Marzio ha parlato dagli studi di Sky Sport del possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic

Sono quindici i gol messi a segno da Ibrahimovic in campionato, contando quello di stasera contro la Fiorentina. Un record assoluto, dato che è il calciatore più anziano della Serie A ad aver messo a segno così tanti gol in una stagione.

Per lui 39 anni e 169 giorni, ma ha ancora la capacità di spostare gli equilibri ed essere assolutamente decisivo. La vittoria conquistata stasera contro la Fiorentina di Prandelli non era qualcosa di affatto scontato, e certamente Zlatan ha una buona parte di meriti.

Rientrato da meno di una settimana dall’infortunio, lo svedese non aveva neppure 60’ minuti nella gambe, eppure non ha mollato e ha giocato l’intera partita aiutando la squadra rossonera a conquistare questa preziosissima vittoria.

Adesso è lecito chiedersi se il contratto di Ibrahimovic verrà prolungato anche per la prossima stagione. Il suo apporto è senza dubbio essenziale alla squadra. Senza di lui sembra sempre mancare quel qualcosa di decisivo in avanti; quel pezzo per completare alla perfezione il puzzle di Pioli.

Del suo possibile rinnovo ce ne ha parlato Gianluca Di Marzio, nel post-partita di Fiorentina-Milan. Molto rilevante l’informazione dataci dall’opinionista di Sky Sport.

Di Marzio sul rinnovo di Ibrahimovic col Milan

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione che aleggia tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan rispetto al suo rinnovo di contratto. Lo svedese ha certamente un’età più avanzata rispetto alla media di ogni giocatore, ma ciò non sembra condizionare la sua resa in campo.

È il leader dei ragazzi di Stefano Pioli, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Per questo Maldini e Massara sono assolutamente propensi a prolungare la sua permanenza nel Milan. E Gianluca Di Marzio ci conferma proprio tale intenzione, che per lo più è ricambiata dallo stesso Zlatan. Queste le parole del noto giornalista: