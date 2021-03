Pioli: “Bennacer rientro importante. Scudetto? Ci proviamo”

Pioli soddisfatto della vittoria e della prestazione di carattere del Milan contro la Fiorentina. Fondamentale aver ritrovato Bennacer.

Stefano Pioli al termine di Fiorentina-Milan 2-3 ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita disputata allo stadio Artemio Franchi.

Queste le prime parole del mister rossonero nel post-gara: «La delusione è stata forte, volevamo andare avanti in Europa, però le prestazioni ci hanno dato più convinzione. Oggi serviva stringere i denti, partita difficile, bravi i ragazzi a tirare fuori le energie e a vincere».

L’allenatore del Milan prosegue: «Io esulto sempre quando vinciamo… Le partite sono difficile e importanti. Più andiamo avanti e più pesano. Ci sono tante squadre in lotta per le prime posizioni. Sapevamo che non saremmo stati brillantissimi, però contava soprattutto vincere. Grande prova caratteriale e di mentalità».

Zlatan Ibrahimovic continua a parlare di Scudetto, Pioli replica: «Fa bene a parlare di Scudetto, siamo lì e siamo stati in testa per tante giornate. Dobbiamo provare a vincere tutte le gare. Vedremo se ci riusciremo».

Importante rientro di Ismael Bennacer: «Senza nulla togliere a Meite e Tonali, Isma ha caratteristiche particolari che si sposano bene col nostro modo di giocare. Contento del rientro, ora andrà in Nazionale e spero sia al meglio fisicamente per il resto della stagione».

Pioli conclude così ancora sullo Scudetto: «Siamo partiti con altri obiettivi, ovvero migliorare il campionato scorso e arrivare nelle prime quattro. Ci giochiamo tutto ora. In stagione abbiamo fatto cose importanti, battendo anche record, e se non finiremo bene non conteranno nulla».