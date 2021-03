Vlahovic, maglia autografata da Ibra dopo Fiorentina-Milan | FOTO

Vlahovic al termine di Fiorentina-Milan ha ricevuto la maglia di Ibrahimovic con tanto di firma e dedica speciale. Ha messo la foto su Instagram.

Dusan Vlahovic e Zlatan Ibrahimovic erano attesi protagonisti del match Fiorentina-Milan. Il primo ha fatto un assist e il secondo un gol, lasciando così una propria impronta sulla partita vinta dai rossoneri.

Il centravanti serbo sta disputando una buona stagione e già circolano voci di calciomercato che lo danno nel mirino di club importanti. Tra questi proprio il Milan, dove potrebbe diventare il dopo Ibra quando lo svedese si ritirerà.

Vlahovic nel post-gara di Firenze ci ha tenuto ad avere la maglia di Zlatan, un suo idolo calcistico. Sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato la foto della casacca numero 11 del Milan con la firma e la dedica speciale di Ibra.

Sicuramente l’attaccante viola ha molto da imparare dal campione scandinavo e forse anche la sfida di ieri gli ha dato qualche spunto utile. Vlahovic ha il potenziale per diventare un ottimo giocatore e deve continuare a lavorare come sta facendo in questa stagione.