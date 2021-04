Battibecco Ranieri-Donnarumma: “Adesso ti sta bene?”

Lieve litigio a distanza durante Milan-Sampdoria. Nel primo tempo Ranieri ha beccato il portiere rossonero Donnarumma.

Episodio singolare nel primo tempo di Milan-Sampdoria. Un match equilibrato e combattuto, che ad inizio gara ha visto i rossoneri soffrire la pressione ed il giro-palla piuttosto brillante della squadra ospite.

Intorno al 32′ minuto si è segnalato un battibecco a distanza tra il portiere rossonero Gianluigi Donnarumma ed il tecnico doriano Claudio Ranieri. Quest’ultimo avrebbe rimproverato il giovane avversario per le reiterate proteste nei confronti dell’arbitro.

Gigio infatti si sarebbe lamentato in 2-3 occasioni dei fischi del signor Piccinini. Al primo fallo fischiato invece in favore del Milan in una zona pericolosa di campo Ranieri è intervenuto: “Adesso ti sta bene?” – urlato nei confronti di Donnarumma per frenare le sue proteste.

“Ci vuole più rispetto per l’arbitro” – ha detto Ranieri ai suoi collaboratori dopo tale battibecco. Nel complesso le decisioni dell’arbitro Piccinini non hanno fatto contenti né i calciatori del Milan né quelli della Samp.