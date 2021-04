Quagliarella porta avanti la Samp: terzo gol in carriera al Milan

Fabio Quagliarella ha portato in vantaggio la Sampdoria contro il Milan. L’attaccante è al terzo centro contro i rossoneri.

La Sampdoria passa in vantaggio a San Siro contro il Milan. Risultato a sorpresa, dovuto al grande gol di Fabio Qaugliarella, agevolato però anche dall’errore mortale di Theo Hernandez in fase di impostazione sulla propria trequarti.

Una classica realizzazione per Quagliarella: il capitano della Samp ha calciato di prima intenzione dalla distanza, superando con una sorta di palombella Gianluigi Donnarumma e portando così sull’1-0 la sua squadra.

Per Quagliarella si tratta del terzo gol in carriera contro il Milan. Un bottino non esaltante, soprattutto se si pensa che l’attaccante campano ha affrontato ufficialmente 30 volte i rossoneri. Il capitano aveva già segnato a San Siro in Milan-Sampdoria 3-2 del 2018-2019.

L’altra rete risale invece alla lontana stagione 2010-2011. Quagliarella indossava la maglia della Juventus, che superò in quell’occasione il Milan in trasferta per 2-1. Con il gol di oggi il centravanti classe ’83 raggiunge Amedeo Amedei al 14° posto dei marcatori all-time in Serie A a quota 174 reti.