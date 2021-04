Incredibile in Granada-Manchester United: uomo nudo invade il campo | Video

Incredibile quanto successo in Granada-Manchester United: un uomo nudo fa un’invasione di campo… Ecco cosa è successo durante il match

Spalti vuoti, ma c’è un’invasione. In tempi di pandemia avevamo dimenticato eventi simili; questa sera il ritorno in occasione di Granada-Manchester United, l’andata dei quarti di finale di Europa League. Ma non si tratta di un’invasione qualsiasi: l’uomo, infatti, si è presentato in campo… nudo, completamente. L’episodio è avvenuto intorno all’ottavo minuto di partita, in programma questa sera alle 21:00 al Nuevo Estadio de Los Cármenes di Granada.

I calciatori in campo – fra cui anche Marcus Rashford – hanno avuto una reazione shock. Dopodiché, l’uomo si è buttato a terra per “festeggiare” la riuscita della sua impresa. In effetti, fare un’invasione di campo con lo stadio chiuso non è una cosa da tutti…

UOMO NUDO INVADE IL CAMPO | CLICCA QUI PER IL VIDEO