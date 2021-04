Serie A, la classifica dopo Parma-Milan: rossoneri a +4 dalla Juve

Come cambia la classifica di Parma e Milan dopo l’anticipo di oggi allo stadio Tardini, terminato poco fa col punteggio di 1-3.

L’anticipo pomeridiano della 30.a giornata di Serie A tra Parma e Milan si è concluso pochissimi istanti fa. I rossoneri hanno battuto i rivali in trasferta con il punteggio di 3-1. Le reti di Rebic, Kessie e Leao hanno steso i ducali, abili solo a riaprire il match a inizio ripresa con Gagliolo.

La classifica, in attesa delle gare domenicali, vede dunque il Milan prendere tre punti importanti per la zona Champions League. Pioli e compagnia mantengono il secondo posto salendo a quota 63 punti dopo trenta gare disputate. Otto sono i punti che separano il Milan dalla capolista Inter, mentre al momento è +4 sulla Juventus terza.

Il Parma invece è sempre penultimo in classifica dopo la sedicesima sconfitta stagionale. 20 i punti al momento per la formazione di D’Aversa, che deve ora sperare in risultati negativi di Cagliari e Torino, ovvero le due squadre sulle quali i ducali stanno facendo la corsa per la salvezza.