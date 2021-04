Ibrahimovic ha fatto ritorno in Svezia: le ultime da Sky

Ibrahimovic ha lasciato Milano per fare rientro in Svezia dalla sua famiglia. È squalificato per Milan-Genoa, tornerà in campo col Sassuolo.

Stefano Pioli deve rinunciare a Zlatan Ibrahimovic in Milan-Genoa a causa di una squalifica. Com’è noto, il bomber svedese ha ricevuto una giornata per l’espulsione diretta ricevuta dall’arbitro Fabio Maresca a Parma.

Il giocatore non potrà dare il proprio contributo alla squadra domenica e dovrebbe essere Rafael Leao a sostituirlo al centro dell’attacco. Invece, Mario Mandzukic partirà dalla panchina e si farà trovare pronto nel secondo tempo se l’allenatore lo manderà in campo.

Intanto Ibrahimovic, come spiegato da Sky Sport, ha preso un aereo per fare ritorno in Svezia dopo l’allenamento di oggi a Milanello. Salterà la seduta di domani. Starà un po’ con la sua famiglia, che non vive con lui a Milano durante questa sua seconda esperienza in maglia rossonera. Farà rientro in Italia domenica, anche se non è chiaro se tornerà prima o dopo la partita tra Milan e Genoa.

Ad ogni modo, Zlatan lunedì sarà regolarmente a Milanello per allenarsi e prepararsi alla successiva partita di campionato che i rossoneri hanno in calendario. Mercoledì alle 18:30 c’è il Sassuolo da affrontare, ancora a San Siro. Un match insidioso, anche se prima bisogna pensare al Genoa. In casa i ragazzi di Pioli stanno faticando in questi mesi ed è importante ottenere due vittorie prima di sfidare la Lazio a Roma il 26 aprile.