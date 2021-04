Terrore per Smalling: il difensore della Roma rapinato nella notte

Brutto episodio in casa Smalling: il centrale inglese della Roma ha subito una feroce rapina nella serata di ieri.

Una notte di paura e tensione per Chris Smalling e per la sua famiglia. Il difensore della Roma è stato rapinato qualche ora fa presso la propria abitazione. Una vera e propria irruzione che ha fatto certamente tremare il gigante inglese.

Smalling e sua moglie sono stati sorpresi da tre uomini, i quali hanno costretto il calciatore ad aprire la cassaforte e consegnare loro la refurtiva. Il bottino ha visto il classe ’89 derubato di alcuni orologi rolex e diversi gioielli. Fortunatamente Smalling e signora risultano completamente illesi.

Neanche il tempo di gioire per la qualificazione della sua Roma alle semifinali di Europa League, dopo l’1-1 di ieri sera contro l’Ajax, che Smalling è così stato vittima di un’infrazione grave nella propria abitazione. Si tratta dell’ennesimo caso di rapina subita da calciatori di livello internazionale: di recente anche l’ex romanista Olsen a Liverpool e Di Maria a Parigi sono stati assaliti da ladri professionisti nelle rispettive abitazioni.

Un’annata davvero da dimenticare per Smalling, che da inizio stagione è da considerarsi un elemento a mezzo servizio per la Roma. Colpa dei tanti infortuni muscolari, sia al ginocchio che alla gamba. Ora anche questo brutto episodio personale che sembra chiudere in bruttezza la sua seconda annata romanista.