Milan-Sassuolo, diretta tv e streaming: dove vederla oggi 21 aprile

Mentre la Superlega si sfalda, il Milan torna in campo in campionato contro il Sassuolo oggi mercoledì 21 aprile alle 18.30 in un match che assegna punti fondamentali per la lotta Champions

La vicenda Superlega con le invettive di Uefa, Fifa e le proteste dei tifosi non ha rappresentato di certo per il Milan la vigilia ideale per preparare al meglio il match della 31.a giornata contro il Sassuolo che apre il programma del turno infrasettimanale della Serie A alle 18.30

Vicende extracalcio che si affiancano ai problemi di campo con Pioli che deve rinunciare a Ibrahimovic e Bennacer al cospetto di un avversario ostico, reduce dalla bella vittoria in rimonta con la Fiorentina e che gioca senza pressioni solo con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica che resta lontana dalla zona europea. Un Sassuolo che arriva a San Siro con il dente avvelenato almeno a sentire le dichiarazioni della vigilia dell’allenatore De Zerbi che si è detto contrariato ad affrontare il Milan, autore con gli altri club fondatori della Superlega, di un vero e proprio “colpo di stato” nei confronti del movimento calcistico italiano e internazionale.

Milan-Sassuolo, Sky o Dazn: dove vederla

Milan-Sassuolo di mercoledì 21 aprile alle 18.30 è un’esclusiva di Sky che trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Calcio 251 con i consueti approfondimenti in studio pre e post partita, quest’ultimi che anticiperanno il ricco programma serale di partite con 6 match alle 20.45 tra cui Spezia-Inter e Juventus-Parma. Le altre due sfide da Champions ovvero Roma-Atalanta e Napoli-Lazio si disputeranno giovedì 22 aprile rispettivamente alle 18.30 e alle 20.45.

Due le opzioni per vedere in streaming Milan-Sassuolo. La prima, per gli abbonati a Sky, è SkyGo l’applicazione per dispositivi mobili e pc che trasmette in diretta il palinsesto di una selezione di canali dell’offerta satellitare. Per accedere a Milan-Sassuolo occorre ovviamente registrarsi, possedere le credenziali di accesso e selezionare i due canali suddetti dal relativo menù dell’app.

Chi non è abbonato alla pay tv, può vedere Milan-Sassuolo acquistando il relativo ticket di accesso a NowTv, la piattaforma sempre di proprietà di Sky che permette l’accesso a singoli eventi acquistabili in pay per view o a pacchetti di abbonamento a canali e servizi. Per accedere a Now è necessaria oltre alla registrazione anche il possesso di uno dei metodi di pagamenti previsti dal servizio oltreché di una connessione dati performante per supportare il flusso streaming degli eventi trasmessi.