Milan-Sassuolo, clamoroso De Zerbi: “Domani non vorrei giocare”

Roberto De Zerbi, nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha espresso una dura opinione contro la Super League

Domani si giocherà un importantissimo Milan-Sassuolo. La squadra emiliana si è da tempo dimostrata un’avversaria ostica, complice il suo bel gioco e il buon lavoro del suo allenatore Roberto De Zerbi.

Nelle ultime, però, sta tenendo banco la miriade di discussioni attorno alla Super League, competizione di cui anche l’AC Milan è club fondatore. Una novità che non è andata giù al tecnico De Zerbi, che oggi in conferenza stampa l’ha ampiamente criticata. Una riflessione quella del tecnico neroverde che non ha potuto non riguardare il club rossonero.

De Zerbi: “Se Carnevali mi obbligherà giocherò il match”

Nella conferenza stampa avvenuta oggi, alla vigilia di Milan-Sassuolo, Roberto De Zerbi si è espresso duramente contro la Super Lega, affermando addirittura di non voler giocare il match contro i rossoneri, in quanto club fondatore della nuova competizione: