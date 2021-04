Sportmediaset – Milan, Gazidis pronto alle dimissioni

Ivan Gazidis, secondo Sportmediaset, potrebbe dimettersi da amministratore delegato del Milan dopo quanto successo col progetto Superlega.

Il Milan ha annunciato il proprio ritiro dal progetto della SuperLega, seguendo quanto fatto già dalla maggioranza dei club che erano coinvolti. Mancano solamente Barcellona e Real Madrid ad ufficializzare lo stop.

In casa rossonera un grande promotore della Super League è stato Ivan Gazidis, l’amministratore delegato, che si è impegnato per questo progetto destinato però non a non partire. Lui come altri dirigenti sono finiti nel mirino della critica, visto che i club non stanno facendo una bellissima figura in questa vicenda.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, proprio Gazidis sarebbe pronto alle dimissioni. Ovviamente si attendono conferme di questa scelta che sarebbe clamorosa.

Si era parlato anche di possibili dimissioni di Andrea Agnelli da presidente della Juventus, però per adesso non si è concretizzato nulla. L’unico ad essersi dimesso è Ed Woodward, amministratore delegato del Manchester United che già da anni era criticato dai tifosi dei Red Devils.

Vedremo se Gazidis effettivamente deciderà di farsi da parte, dopo essere stato fortemente voluto dalla proprietà americana Elliott per gestire il rilancio del Milan. In questi mesi dei risultati sono stati prodotti sia a livello sportivo che commerciale. Sul piano del bilancio economico ha pesato, come per tutti, l’emergenza Covid-19.