SUPER LEAGUE, COMUNICATO UFFICIALE MILAN: “ATTENTI ALL’OPINIONE DEI TIFOSI”

Comunicato ufficiale del Milan sulla questione Super League, il club rossonero ha preso posizione in merito a quanto successo nelle ultime ore

Finalmente è arrivata una comunicazione ufficiale anche del Milan in merito alla Super League. Come sappiamo, il torneo è stato sospeso a causa dell’uscita inaspettata delle sei squadre inglesi ieri. A mezzanotte tutte hanno seguito il Manchester City, che aveva fatto sapere in via ufficiale di esserne uscito nel tardo pomeriggio. Più tardi quindi anche Liverpool, Manchester United, Arsenal e Tottenham hanno reso pubblica la loro decisione di mollare.

L’Inter lo ha fatto invece poco meno di un’ora fa, insieme all’Atletico Madrid. Il Milan lo fa adesso con questo comunicato apparso sul proprio sito in questi secondi:

“Abbiamo accettato l’invito a partecipare al progetto di Super League con la genuina intenzione di creare la migliore possibile competizione Europea per i fan di tutto il mondo, per tutelare gli interessi del Club e della nostra tifoseria. Il cambiamento non è facile, ma l’evoluzione è necessaria per progredire, e anche la struttura del calcio Europeo si è evoluta e modificata negli anni.

Ma la voce e le preoccupazioni dei tifosi in tutto il mondo rispetto al progetto di Super League sono state forti e chiare, e il nostro Club deve rimanere sensibile e attento all’opinione di chi ama questo meraviglioso sport. Continueremo comunque ad impegnarci attivamente per definire un modello sostenibile per il mondo del calcio“.