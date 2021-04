Ancelotti: “Superlega? Inaccettabile un torneo senza merito sportivo”

Il commento stupito e scettico di Carlo Ancelotti riguardo alla Superlega. Queste le parole dell’ex allenatore del Milan.

Altri pareri sulla Superlega arrivano dall’Inghilterra. In particolare da Carlo Ancelotti, uno degli allenatori europei più vincenti e affidabili del continente. L’attuale manager dell’Everton ha detto la sua nella conferenza stampa pre-partita di oggi.

“La prima cosa che ho pensato nel sentire la notizia ufficiale è che si trattasse di uno scherzo – ha detto candidamente Ancelotti. – Avevo sentito parlare di Superlega nei mesi scorsi ma ero sicuro fosse un’ipotesi irrealizzabile. Sono stati giorni strani per noi del mondo del calcio, pieni di dubbi e sorprese”.

L’ex allenatore del Milan è apparso dunque ironico e molto scettico nei confronti dell’idea di formare una lega d’élite, come ampiamente spiegato: “La mia opinione è che i 12 club partecipanti abbiano commesso un errore. Volevano formare una Lega senza il parere di allenatori, giocatori e tifosi. Una competizione inoltre che andava oltre il merito sportivo. Inaccettabile per il calcio e per i valori dello sport”.

Un punto di vista dunque critico quello di Ancelotti. Forse inevitabile per un tecnico che ha vinto tutto in carriera, tra Milan, Real Madrid, PSG, Chelsea e Bayern Monaco. Oggi sta provando a portare l’Everton tra i migliori club d’Inghilterra e l’ideazione della Superlega avrebbe forse minato questi obiettivi.