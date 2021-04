Bufera social su Donnarumma: ride con Reina dopo Lazio-Milan | Video

Una brutta immagine a fine Lazio-Milan: Donnarumma, dopo aver perso 3-0, ride e scherza con l’amico Reina. E’ bufera sui social per queste immagini

Lazio–Milan è stata una partita difficile per tutti i tifosi. Una sconfitta pesante (3-0) che porta i rossoneri al quinto posto in classifica, quindi fuori dalla Champions. Joaquin Correa con una doppietta e poi Ciro Immobile hanno rilanciato le speranze dei biancocelesti; il Napoli, che ha vinto col Torino, è adesso al terzo posto e la Juve subito sotto. Le tre squadre sono a 66 punti ma per la classifica avulsa a rimanere fuori è, appunto, il Diavolo. Tanta, tantissima delusione fra i tifosi, sfogata poi sui social. E un episodio a fine partita li ha fatti particolarmente arrabbiare…

Dopo il triplice fischio, a metà campo c’è stato un incontro fra Pepe Reina e Donnarumma. I due sono amici, hanno passato un anno e mezzo importante al Milan e si è creato un bel rapporto. Gigio, nonostante una sconfitta così pesante e tre gol subiti, ha scherzato con il collega con un bel sorriso stampato sul viso. Sicuramente non una bella scena da vedere, sopattutto per i tifosi così tanto arrabbiati dopo un risultato così rotondo. Che, tra l’altro, rischia di buttare via un anno intero di risultati e lavoro. Ecco, di seguito, il video incriminato:

👀 Donnarumma and Pepe Reina catching up after the game…pic.twitter.com/LK2oxjkFZm — SempreMilan (@SempreMilanCom) April 26, 2021

Donnarumma Reina, i commenti sui social

Qualsiasi discorso su Donnarumma è chiaramente amplificato per la questione rinnovo. Sappiamo come stanno le cose: il Milan ha fatto un’offerta importante, lui non ha ancora accettato. Molto probabilmente, insieme a Raiola, ha deciso di aspettare come andrà a finire quest’anno. Senza Champions, è difficile che resti. Intanto però le critiche sono davvero tante, soprattutto dopo quanto visto questa sera al termine di Lazio-Milan. “VERGOGNA“, scrive il giornalista Andrea Longoni su Twitter. “Sapete cosa mi fa più male? Vedere Donnarumma che ride e scherza con Reina a fine partita. Incocepibile“, è il commento invece di Stefano. “Questo mi spezza il cuore“, un altro tweet molto forte. Anche l’amico Alessandro Jacobone, sui suoi social, ha fatto notare quanto accaduto: “Mentre io con voce spezzata faticavo a commentare la gara ai microfoni di TMW Radio…“.

Mentre io con voce spezzata faticavo a commentare la gara ai microfoni di @TMW_radio … pic.twitter.com/5uITJ0g3Ts — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) April 26, 2021

Donnarumma anche questa sera è stato il capitano del Milan, in assenza di Romagnoli. Ecco, anche questo non è piaciuto ai tifosi rossoneri. Che hanno visto il loro capitano ridere con l’avversario dopo aver perso in questo modo. Una brutta immagine che andava sicuramente evitata. Dal punto di vista tecnico, stasera Gigio ha fatto una super parata su Immobile, mentre sulla seconda rete di Correa poteva fare meglio (visto che il tiro dell’argentino era sul primo palo).