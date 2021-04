Classifica Serie A aggiornata: il Milan scivola al quinto posto | FOTO

Come cambia la classifica di Serie A al termine delle due gare del lunedì: Torino-Napoli e soprattutto Lazio-Milan.

Brutto k.o. per il Milan nel posticipo della 33.a giornata. I rossoneri perdono lo scontro diretto in casa della Lazio per 3-0. E nello stesso momento devono anche abbandonare per il momento il secondo posto in classifica.

La squadra di Stefano Pioli infatti resta a quota 66 punti e subisce il sorpasso da parte dell’Atalanta, attualmente seconda a 68 punti. Inoltre il Milan è raggiunto a pari punti anche da Juventus (ieri fermata sull’1-1 a Firenze) e Napoli.

Gli azzurri hanno superato nel pomeriggio 2-0 il Torino. Napoli che dunque è tornato in piena corsa per la zona Champions League. Così come la Lazio che va a quota 61 ma con una partita da recuperare il 18 maggio contro il Torino.

E’ bagarre per i primi quattro posti in classifica. A parte l’Inter, ormai sempre più vicina allo Scudetto, vi sono cinque squadre nel giro di pochi punti ed in lotta per tre posizioni preziosissime. In base alla classifica avulsa attuale il Milan è addirittura al quinto posto, per via degli scontri diretti. Ma manca ancora il match di ritorno tra Juventus e Milan stesso.