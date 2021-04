Pirlo, messaggio shock al figlio: “Dovete morire” | FOTO

Nicolò, figlio di Andrea Pirlo, rivela di ricevere sui social network auguri di morte e insulti vari. Ha scritto un post sull’argomento.

Passo falso della Juventus nella trasferta a Firenze contro la Fiorentina. Il risultato finale di 1-1 rallenta la corsa Champions League della squadra bianconera.

Aumentano, invece, le critiche nei confronti di Andrea Pirlo. Ovviamente c’è sempre chi critica in maniera costruttiva e chi invece va oltre con le parole. Purtroppo qualcuno eccede in maniera inaccettabile ed è quanto successo nelle scorse ore.

Nicolò Pirlo, figlio dell’allenatore della Juventus, ha fatto un post Instagram nel quale ha fatto vedere lo screenshot di un messaggio vergognoso che gli è arrivato: “Devi morire insieme a tuo padre“. Bruttissime parole.

Pirlo junior ha scritto anche un pensiero in merito: «Io non sono una persona che giudica, non mi piace farlo. Ognuno ha il diritto di dire ciò che vuole, sono io il primo a farlo e non vorrei mai che qualcuno mi togliesse la libertà di parola. I miei genitori mi hanno insegnato ad avere idee e soprattutto ascoltare quelle degli altri, ma credo che a tutto ci sia un limite e già da tempo questo è stato superato».

Il ragazzo prosegue: «Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi del genere. Non perché io faccia qualcosa di particolare, ma solo perché sono figlio di un allenatore che, come probabilmente è giusto che sia, può non piacere. Questa sarebbe la mia “colpa” e la motivazione per la quale ogni giorno mi arrivano messaggi di augurata morte e insulti vari. Vorrei chiedervi di mettervi per un solo secondo nei miei panni e chiedervi come vi sentireste».

Massima solidarietà a Nicolò, chi augura la morte si deve solamente vergognare e gli andrebbe tolto il diritto di scrivere sui social network.